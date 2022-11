Fastweb lancia Mobile Rush, offerta da 8,95 euro al mese con 200 GB in 5G

La offerta bomba Fastweb Mobile Light da 5,95 euro al mese è oramai giunta alla sua conclusione, ma l’operatore virtuale ha sempre un asso nella manica da sfoderare per possibili nuovi clienti: questa volta la protagonista è Fastweb Mobile Rush da 8,95 euro al mese, con addirittura 200 GB anche in 5G.

La promozione in questione è disponibile sul sito ufficiale Fastweb e resterà attivabile per altri 28 giorni, ergo fino al 30 novembre 2022 salvo proroghe. Fastweb Mobile Rush, come già anticipato, costa ogni mese 8,95 euro ma include chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e anche verso diverse destinazioni estere – tra cui Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. Inoltre, nel bundle dati troviamo 100 SMS al mese e 200 Giga in 4G e 5G, dove risulta esserci copertura e solo su smartphone compatibili.

Il costo iniziale è pari a 8,95 euro per coprire la prima mensilità, ma solo tramite acquisto online o tramite Servizio Commerciale 146; altrimenti, l’attivazione presso i negozi abilitati alla vendita di SIM Fastweb richiede un contributo di 20 euro, di cui 10 per la SIM.

Ricordiamo, a questo punto, che Fastweb si appoggia alla rete TIM per il 4G e WindTre per il 5G, con velocità massima di 1600 Mbps in download e 150 Mbps in upload per quest’ultima. Questi numeri sono stati ufficializzati con il recente aumento della velocità del 5G Fastweb.