Fastweb lancia offerta mobile di Natale: 150 Giga anche 5G a 7,95 euro al mese

A partire da oggi, 1° dicembre 2022, chi desidera cambiare operatore può farlo anche con Fastweb Mobile Promo Christmas, offerta speciale di Natale proposta dall’operatore virtuale a 7,95 euro al mese con supporto anche alla navigazione in 5G in caso di copertura e compatibilità del dispositivo.

La promozione in questione è dedicata a tutti coloro che sono interessati ad attivare un nuovo numero o richiedere portabilità da qualsiasi altro operatore mobile, ed è disponibile sia presso i punti vendita Fastweb, sia sul sito ufficiale tramite la pagina dedicata. L’offerta resterà disponibile fino al 31 gennaio 2023.

Nel pacchetto dati Fastweb Mobile Promo Christmas si trovano chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale e alcune destinazioni estere, tra cui Australia, Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Lato messaggi sono inclusi 100 SMS verso tutti, mentre per Internet mobile si ottengono 150 Giga al mese in 4G e in 5G su reti WindTre e TIM. Per completare l’attivazione sono richiesti 7,95 euro per la prima ricarica e 10 euro come contributo SIM; nei negozi, però, il contributo iniziale sale a 20 euro, di cui 10 euro per la prima ricarica.

Tra i meccanismi specifici di questa offerta evidenziamo il prezzo di 0,05 euro per singolo SMS in caso di superamento della soglia e blocco della navigazione online una volta consumati i Giga, salvo attivazione dell’opzione 10 Giga+ a 6 euro al mese. In Roaming UE si possono utilizzare massimo 8 Giga al mese.

Ricordiamo infine che dal 13 dicembre Fastweb applicherà una rimodulazione mobile.