Fastweb e Linkem insieme per portare il 5G anche nelle aree grigie

Fastweb e Linkem oggi un accordo a lungo termine incentrato sulla costituzione delle rispettive reti 5G FWA. Nella partnership rientra anche l'accesso all'ingrosso alle infrastrutture per la fornitura di connettività fiber-like con velocità di 1 Gbps in download.

L'accordo, dettagliato in un lungo comunicato stampa, sottolinea come si concentri principalmente sulle aree meno raggiunte dalle reti. Il piano d'investimento a lungo termine infatti prevede la realizzazione delle reti 5G anche nelle aree grigie del territorio, che corrispondono ad un bacino d'utenza 8 milioni di abitazioni, pari al 30% della popolazione.

Il piano sarà completato entro il 2023, in quanto la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire agli utenti di accedere alla rete prevedono tempi di realizzazione molto inferiori rispetto a quelli delle FTTH.

Linkem e Fastweb dal loro canto avranno reciproco accesso all'ingrosso alle rispettive reti 5G, il che permetterà loro di sfruttare al meglio le caratteristiche delle reti per abilitare la fornitura di servizi ultrabroadband più performanti da mettere a disposizione dei clienti.

Per Linkem si tratta di un altro passo in avanti significativo in termini d'investimento, dal momento che negli scorsi mesi aveva ottenuto più di pezzo miliardi di capitali, mentre ad inizio anno ha ricevuto 39 milioni di Euro da un gruppo di banche.