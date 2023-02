Fastweb è il migliore operatore fisso del 2022: Iliad sorprende in FTTH

Ormai sappiamo, grazie ad Altroconsumo, che Vodafone è il miglior operatore mobile del 2022 e che Iliad si trova in seconda posizione con dati non indifferenti. Lato internet fisso, però, com’è la classifica? Ecco l’analisi di nPerf dei migliori operatori italiani per la casa nel 2022, con sorprese molto interessanti.

L’indagine condotta tramite 938.170 test effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 parla chiaro: Fastweb è il migliore operatore fisso del Belpaese grazie a una velocità media di 145,61Mbps in download e 72,76Mbps in upload, per una latenza di 24,28ms. Segue a ruota WindTre con velocità leggermente inferiori ma una latenza minore, pari a 23,68ms; la più bassa in Italia. Chiudono la classifica, in ordine: Vodafone, TIM e Tiscali. Interessante notare come la velocità media in download sia aumentata del 32% rispetto al 2021 in tutta la penisola.

In FTTH Fastweb mantiene il primato per punteggio generale, grazie al record di latenza di 15,48 millisecondi e a rispettabili prestazioni in upload e download. A dominare per velocità massima garantita è Iliad, con 390,98Mbps in download e 298,03Mbps in upload; ciononostante, il punteggio posiziona l’operatore di Benedetto Levi in quarta posizione.

Sky Wifi convince con latenza e upload nella media, mentre il download è sottotono, e a chiudere la classifica – considerando anche gli operatori sopra citati – è sempre Tiscali con un distacco non troppo elevato da Vodafone e WindTre. TIM, infine, si trova in seconda posizione.

