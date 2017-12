Fastweb Mobile farà chiamare gratis i propri clienti per tre giorni

, uno degli operatori mobili virtuali più popolari del nostro paese, ha annunciato che in occasione delle festività di Natale, consentirà ai propri clienti di chiamare illimitatamente tutti i numeri nazionali e mobili gratuitamente.

La promozione sarà valida da domani, 24 Dicembre, al 26 Dicembre, il giorno di Santo Stefano. A livello di arco temporale, si partirà dalla mezzanotte della Vigilia di Natale fino alle 23:59 di dopodomani.

In questo modo, secondo i dirigenti, si favorirà il vecchio stile di comunicazione di scambiarsi gli auguri natalizi attraverso le chiamate vocali.

Roberto Chippa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb, in un lungo comunicato stampa ha affermato che "anche in occasione delle festività natalizie vogliamo riservare ai nostri clienti un’iniziativa speciale e un vantaggio unico dando loro la possibilità di contattare i propri familiari e amici, senza pensieri e in totale libertà, e condividere le proprie emozioni con le persone più care. Offrendo tre giorni di chiamate nazionali illimitate verso tutti vogliamo premiare la fedeltà dei nostri clienti, che sono sempre di più, e di coloro che in questi giorni sceglieranno Fastweb mobile per sperimentare la capillarità della copertura e le straordinarie performance in termini di velocità e qualità dei servizi della rete Fastweb mobile 4G".

