Fastweb Mobile, rimodulazione in arrivo a novembre: fino 3 euro al mese in più

Oltre alla rimodulazione Vodafone in arrivo il 28 ottobre per alcuni vecchi clienti, c’è un altro cambiamento tariffario in arrivo per un altro operatore telefonico italiano: Fastweb ha annunciato una rimodulazione dal 1° novembre con aumenti fino a 3 euro al mese per alcune offerte mobili.

Come riportato da MondoMobileWeb, Fastweb Mobile dal 1° ottobre scorso ha iniziato a inviare una comunicazione tramite fattura e SMS ai clienti coinvolti per avvisarli dell’incremento delle future mensilità a partire dal 1° novembre 2022. Quella che segue è la giustificazione fornita dall’operatore per questa rimodulazione: “È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Le offerte interessate vedranno aumenti tra 0,05 euro e 3 euro, e sono le seguenti: Famiglia, Fast Friends, Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Ver2, Fastweb Mobile Voce, JOYFULL (marzo 2015), Mobile 100, Mobile 250, Mobile 500, Mobile 700, Mobile 700 8GB, Mobile Base, Mobile Entry, Mobile Freedom, Mobile Freedom 10GB, Mobile Freedom Smartphone Edition, Mobile Freedom Special, Mobile Fuel, Mobile Giga, Mobile Smartphone, Mobile Special e Mobile Voce.

Come da prassi, coloro che non intendono accettare la modifica possono esercitare il diritto di recesso dal contratto o di portabilità a un altro operatore senza penali o costi di disattivazione.

In chiusura, ricordiamo che c’è una rimodulazione WindTre in arrivo a fine ottobre 2022.