Fastweb, nuova rimodulazione: dall'11 Dicembre aumentano alcune offerte

A poche settimane dall'ultima ondata di rimodulazioni, Fastweb Mobile torna alla carica ed oggi ha annunciato che modificherà il costo di alcune promozioni a partire dall'11 Dicembre.

Nella comunicazione ufficiale, si legge che alcune offerte mobile a partire da Dicembre 2019 saranno aggiornate in termini di contenute e di canone.

La motivazione di questa nuova ondata di sovrapprezzi è la solita: "la nostra priorità è migliorare ogni giorno aumentando continuamente la qualità del nostro servizio, infatti negli ultimi 12 mesi abbiamo migrato oltre 1 milione di clienti mobili ad una delle migliori reti 4G+ d’Italia, continuando ad arricchire i contenuti della nostra offerta per darti sempre il meglio. Il prossimo obiettivo è costruire la nostra rete mobile 5G per raggiungere i massimi livelli di qualità come facciamo da sempre sulla rete fissa e mettere sempre al tuo servizio la tecnologia più all’avanguardia" si legge nel lungo comunicato in cui viene sottolineato anche che la scelta è stata presa per accelerare e supportare questo costante miglioramento dei servizi ed arricchire l'offerta.

Ovviamente i clienti interessati potranno effettuare il recesso fino al giorno precedente all'entrata in vigore del nuovo listino, e riceveranno una comunicazione personale via SMS e l'area personale con tutte le informazioni.

Ad oggi non sono note le offerte che rientrano negli aumenti.