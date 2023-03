Fastweb, nuove rimodulazioni su rete fissa: dal 1 Aprile rincari fino a 5 Euro al mese

Mentre oggi entrano in vigore le nuove rimodulazioni di Fastweb su rete fissa, l’operatore telefonico ha annunciato che dal 1 Aprile 2023 scatterà un nuovo aumento che farà crescere i prezzi di alcune offerte fino a 5 Euro al mese.

La comunicazione, notata dai colleghi di MondoMobileWeb, è stata pubblicata sul portale “Fastweb Informa” e nell’area personale dei clienti interessati, mentre sulle fatture emesse a partire da oggi sarà inserita una nota ad hoc.

I clienti interessati subiranno aumenti mensili che possono variare da 0,04 a 5 Euro in più al mese a seconda dell’offerta attiva:

Fastweb Casa Light tra 1,04 euro a 4,94 euro;

Fastweb Casa Privilege tra 1,04 euro a 4,94 euro;

Fastweb NeXXt Casa tra 0,54 euro a 4,96 euro;

Fastweb NeXXt Casa Light tra 0,24 euro a 4,96 euro;

Fastweb NeXXt Internet tra 0,54 euro a 3,94 euro;

Fastweb Casa tra 1,74 euro a 4,94 euro;

Fastweb Casa OutBound tra 0,14 euro a 4,94 euro;

Internet tra 0,04 euro a 4,44 euro;

Internet + Telefono tra 0,04 euro a 5 euro;

Jet tra 0,74 euro a 4,90 euro;

Joy tra 0,04 euro a 4,64 euro;

Naviga Senza Limiti tra 0,44 euro a 4,84 euro;

Superjet tra 0,34 euro a 4,94 euro;

Supersurf tra 0,44 euro a 4,49 euro.

Nelle note, Fastweb spiega che “è importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.