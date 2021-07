Fastweb, ecco le offerte NeXXt Mobile: 90 Giga e 3 mesi di Discovery+ a 7,95 euro al mese

Fastweb nella giornata di oggi, 5 luglio 2021, ha lanciato le nuove offerte NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi a partire da 7,95 Euro al mese. Non godono più della Promo Summer con raddoppio dei Giga di Internet, ma al suo posto si nota il loro aumento nella quantità base e anche l’aggiunta di 3 mesi gratis di Discovery+.

Vediamo i due piani singolarmente: Fastweb NeXXt Mobile offre chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali assieme a 500 minuti verso numeri UE, Regno Unito e Svizzera, 100 SMS verso qualsiasi numero nazionale e 90 GB di traffico dati in 5G, il tutto per 7,95 Euro al mese. All’attivazione verranno poi aggiunti 3 mesi di Discovery+ senza vincoli.

Fastweb NeXXt Mobile Maxi offre sempre lo stesso ammontare di SMS, chiamate illimitate verso numeri nazionali, la stessa quantità di minuti verso numeri situati nel Vecchio Continente, ma 150 GB di Internet in connettività 5G. Il prezzo, dunque, aumenta a 10,95 Euro al mese, mentre non varia la quantità di mesi di Discovery+ aggiunta gratuitamente al bundle.

Le offerte in questione potranno essere attivate da nuovi clienti e già clienti Fastweb presso i punti vendita fisici autorizzati, oppure seguendo le indicazioni date nella pagina dedicata sul sito ufficiale. Il costo di attivazione della nuova SIM sarà di 10 Euro, a meno che non si effettui l’attivazione online o tramite Servizio Commerciale 146: in questo caso, la spedizione sarà pari a 5 Euro.

Restando nel mondo Fastweb Mobile, il suo 5G è arrivato in un totale di 560 comuni italiani; passando invece ad altri operatori virtuali, recentemente abbiamo visto quali sono le offerte Iliad disponibili a inizio luglio 2021.