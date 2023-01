Fastweb premiata da Ookla: ha la rete mobile più veloce d'Italia

Lo scorso dicembre i dati di OpenSignal hanno stabilito che Vodafone è il migliore operatore mobile in Italia, ma attenzione agli Speedtest di Ookla: l’ultimo report dedicato conferma che Fastweb ha la rete mobile più veloce d’Italia, superando così gli altri grandi nomi del nostro mercato.

Come ripreso da MondoMobileWeb, la società specializzata nella misurazione delle performance di reti fisse e mobili ha confermato con i suoi test che, tra luglio e dicembre 2022, Fastweb risulta il marchio con la connessione più performante. Scendendo nel dettaglio, nel secondo semestre dell’anno scorso ha ottenuto un punteggio Speed Score di 68,27 grazie alle elevate velocità mediane di download (73,17 Mbps) e di upload (12,45 Mbps). Per essere chiari, Ookla attribuisce maggiore importanza alle velocità mediane poiché rappresentano “ciò che i clienti della maggior parte dei provider di rete sperimenteranno quotidianamente”.

Questa è, per giunta, la prima volta che Fastweb rientra tra gli operatori considerati da Ookla per questi confronti tecnici, essendo un operatore virtuale appoggiato alle reti TIM e WindTre per reti 2G, 3G e 4G, e solo a WindTre per la rete mobile di quinta generazione.

Seguono nella classifica WindTre con 62,63 punti, precedente vincitore del “Fastest Mobile Network Award” nel primo semestre del 2022; Vodafone con 55,20 punti al terzo posto; Iliad quarta con 49,30 punti; e TIM quinta con 37,66 punti. Per stilare questa Top 5 Ookla si è servita di ben 3.301.640 test effettuati tramite app Speedtest su un totale di 921.151 dispositivi unici.

