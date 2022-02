Fastweb rende gratuiti messaggi e chiamate da fisso e mobile verso Ucraina

Sempre più operatori telefonici italiani si stanno mostrando vicini all’Ucraina e ai cittadini che si trovano in Italia e vogliono comunicare con i propri cari ancora in territorio ucraino. Dopo l’ufficializzazione delle chiamate gratis con Sky WiFi, anche Fastweb consente di effettuare chiamate gratuite verso l’Ucraina.

Il comunicato arriva proprio dall’operatore Fastweb, il quale ha scritto quanto segue ai propri clienti: “A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari nonché sostenere le attività commerciali in un momento così difficile, Fastweb azzera in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l’Ucraina. Tale iniziativa entra in vigore da domani”.

L’azzeramento dei costi per clienti residenziali e business consentirà pertanto di effettuare chiamate da rete fissa gratuitamente, come anche inviare SMS ed effettuare chiamate mobili. Il comunicato stampa non riporta poi alcuna data di conclusione di questa iniziativa; ergo, resterà attiva fino a nuova comunicazione.

La dimostrazione di vicinanza resta sempre ben apprezzata, e seguita anche da altre società. Oltre a Fastweb e Sky Wifi, infatti, Iliad ha ridotto i costi della tariffa voce per le chiamate verso l’Ucraina.