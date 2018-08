Fastweb: rescissione gratuita se la velocità della linea fissa non raggiunge la dichiarata

Fastweb, nell'ambito della campagna promozione #nientecomeprima, ha annunciato delle interessanti novità per le velocità delle connessioni domestiche, che faciliteranno in maniera importante l'identificazione delle velocità da parte degli utenti.

Come sottolineato dalla stessa compagnia attraverso il filmato che vi proponiamo in apertura, a seguito dell'attivazione di una linea, i nuovi clienti riceveranno una chiamata da un operatore Fastweb che provvederà ad effettuare le verifiche di rito per capire se la velocità reale presente nell'abitazione coincida con quella indicata sul contratto firmato.

Qualora tale test dovesse dare esito negativo, ai clienti sarà offerta la rescissione del contratto in maniera del tutto gratuita e senza alcun costo.

"Con il sesto episodio della nostra strategia #nientecomeprima rinnoviamo ulteriormente il patto di fiducia con i nostri clienti proprio nell'essenza del servizio" ha dichiarato Roberto Chieppa, Marketing and Customer Experience Officier di Fastweb. "Essere trasparenti è il nostro obiettivo e da oggi lo siamo anche sulla velocità di collegamento, differenziandoci nettamente sempre più da quello che fa il resto mercato, così come avevamo già fatto abolendo per primi tutti i costi nascosti, le penali e i vincoli di durata sul fisso e sul mobile".

Si tratta senza dubbio di un vantaggio importante per i clienti, oltre che di una garanzia di soddisfazione.