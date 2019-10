Fastweb rimodula alcune offerte: rincari di quasi 1 Euro al mese

Dopo le recenti rimodulazioni di Vodafone, anche Fastweb ha annunciato che da Ottobre aumenterà il prezzo di alcune offerte. Complessivamente sono previsti rincari di quasi 1 Euro su alcune offerte di rete mobile non più attivabili.

Ad esempio, quella contenente 1000 minuti, 100 SMS e 30 gigabyte passerà dagli attuali 6,95 a 7,90 Euro al mese.

Al momento l'operatore telefonico non ha diffuso la lista completa delle promozioni coinvolte, e secondo quanto appreso da Sos Tariffe per capire se rientrano in questa rimodulazione gli utenti dovranno controllare il conto Fastweb o prestare attenzione agli SMS ricevuti, in quanto come sempre la società avviserà del rincaro attraverso il classico messaggio informativo in cui sottolinea che la scelta di aumentare il canone è dettata dall'esigenza di “accelerare e supportare questo costante miglioramento dei nostri servizi, l’innovazione e l’arricchimento dell’offerta”.

In alternativa è anche consigliabile contattare il customer care Fastweb al numero di telefono 146 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 22) o rivolgersi presso uno dei punti Fastweb sparsi su tutto il territorio italiano.

Fastweb ha anche annunciato che nel 2020 lancerà il 5G sulla propria rete mobile, che lo renderà a tutti gli effetti il quinto operatore italiano. Nel comunicato diffuso a Luglio la società ha anche sottolineato come grazie a ciò concluderà il percorso che ha portato al lancio della rete MVNO.