Fastweb, rimodulazione offerte mobili in arrivo a dicembre: anche 6 euro in più al mese

Mentre resta ancora disponibile la offerta Fastweb Mobile Rush con 200 GB in 5G al prezzo bomba di 8,95 euro al mese, lo stesso operatore telefonico annuncia una nuova rimodulazione dal 13 dicembre 2022 con aumenti anche di 6 euro al mese per alcune offerte di rete mobile.

Come riportato da MondoMobileWeb, a partire dalla data citata alcuni clienti Fastweb assisteranno a un aumento del prezzo mensile il cui ammontare esatto varia a seconda delle offerte interessate. Per essere chiari, gli aumenti interesseranno una moltitudine di piani telefonici Fastweb venduti tra il 2014 e il 2021, in maniera analoga alla rimodulazione Fastweb Mobile di novembre 2022. Secondo il report, gli aumenti saranno pari a minimo 3 euro al mese e massimo 6 euro al mese.

Di seguito trovate la giustificazione fornita dall’operatore: “È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Ovviamente, è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto o effettuare la portabilità verso altri operatori mobili senza pagare alcuna penale o costo di disattivazione.