Fastweb e Sky Italia hanno firmato un nuovo accordo per Now TV

, attraverso un lungo comunicato stampa hanno annunciato la firma di un nuovo accordo per. Le due compagnie arricchiranno la loro partnership offrendo ai clienti la possibilità di sottoscrivere nuove offerte.

Gli interessati, nella fattispecie, potranno abbonarsi alle opzioni "Internet", "Internet+Telefono" o "Internet +Telefono + Mobile" di Fastweb, mentre per i già clienti di linea fissa, è possibile includere i grandi contenuti live e On Demand di NOW TV, la Internet TV di Sky, nel proprio abbonamento.

I nuovi clienti Fastweb, inoltre, potranno scegliere di aggiungere anche il Ticket d'Intrattenimento di Now TV in fase di attivazione dell'offerta di linea fissa, mentre per i già clienti è prevista la possibilità di attivare il servizio MyFastPage a 9,20 Euro ogni quattro settimane e personalizzare la propria offerta aggiungendo Ticket Cinema o Serie TV a cinque euro al mese o Sport a 6,99 Euro, il tutto pagabile comodamente sulla bolletta telefonica.

Per i clienti Fastweb, inoltre, nell'offerta sarà incluso NOW TV Box, il set-top-box che permette di accedere ai contenuti di NOW TV e ad una selezione delle migliori applicazioni come YouTube, Vevo e Vimeo.

Per coloro che decideranno di attivare NOW TV entro il 21 Gennaio 2018 è previsto uno sconto di cinque Euro per 12 rinnovi sull'offerta Fastweb di linea fissa scelta.

Ovviamente soddisfatti i vertici di Sky e Fastweb, che hanno dato l'annuncio di questa partnership questa mattina, a conferma di un rapporto solido che ormai dura da tempo