Fastweb vuole il GPT 'madrelingua' italiano e compra un mega-sistema NVIDIA

Nonostante sia da tempo possibile impostare ChatGPT in italiano, l'idea di un modello sviluppato completamente in Italia, nativo della nostra lingua, permetterebbe di avere risultati migliori sul fronte qualitativo e enormi sicurezze in merito alle più grandi preoccupazioni che riguardano l'IA.

A fare la voce grossa in questa ultima finestra di 2023 è stata Fastweb, che ha annunciato il suo maxi-investimento in Intelligenza Artificiale: 31 sistemi DGX H100 ad architettura NVIDIA DGX SuperPod con 248 GPU H100 targate NVIDIA ad accelerare le prestazioni di uno dei suoi datacenter.

Ad annunciarlo è stata la stessa azienda, spiegando che si tratta del sistema AI NVIDIA DGX più grande attualmente presente in Italia. Diventerà completamente operativo entro la prima metà del 2024 e, secondo Fastweb, "fornirà servizi AI su cloud e addestrerà un LLM nazionale per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale generativa".

Proprio questo passaggio rappresenta forse la parte più interessante dell'annuncio, poiché l'operatore mira a potenziare l'ecosistema IA italiano sviluppando un suo modello di linguaggio addestrato nativamente in lingua italiana.

Ovviamente, l'idea di un LLM tutto italiano e basato in Italia garantirebbe poi una maggiore sicurezza in termini di privacy e trattamento dei dati personali: "La combinazione del sistema NVIDIA DGX H100, dell’LLM nazionale, delle infrastrutture cloud e dei sistemi avanzati di cybersecurity di Fastweb" spiega la società, "renderà disponibile ad aziende, start up, Pubbliche Amministrazioni e altri operatori un sistema end-to-end per lo sviluppo di applicazioni di AI generativa specifiche per i vari verticali - dalla sanità, all’educazione, alla mobilità - con la sicurezza di una gestione robusta dei dati residenti in data center sul territorio italiano, di una governance trasparente dell’LLM e della conformità con tutte le regole italiane ed europee applicabili".