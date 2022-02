Sono di Fastweb e WindTre le migliori connessioni in Italia: i dati di nPerf

Come da protocollo, nPerf ha pubblicato il barometro relativo alle performance registrate dai principali servizi di connettività di rete fissa in Italia nell'anno precedente.

Dal report, che può essere riassunto nella tabella presente in calce, emerge che le migliori prestazioni sono quelle registrate da Fastweb e WindTre.

Nello specifico, Fastweb ha riportato una velocità di download media di 120,75 Mbit/s, mentre in upload si è fermato a 52,85 Mb/s, a fronte di una latenza di 27,83ms. Questi risultati hanno conferito all'operatore 134.286 nPoints, di poco distanziato dai 133.803 nPoints di WindTre.

Sul gradino più basso troviamo Tim, che sempre nella media di tutte le tecnologie ha ottenuto 117.965 nPoints con una velocità di upload di 78,94 Mb/s, 23,83 Mb/s in upload ed una latenza di 33,17ms.

Fastweb però spicca anche nei conteggi riguardanti la fibra ottica FTTH: in questo caso ha ottenuto 170.061 nPoints con una velocità di download di 347,23 Mb/s, 176,87 Mb/s in upload ed una latenza di 17,14ms.

All'appello manca ovviamente Iliad, che ha presentato la sua offerta Iliad Box solo qualche settimana fa e quindi per ovvie ragioni non è potuta rientrare nel calcolo complessivo, che come si legge nella nota è "basato sul punteggio nPerf che tiene conto della velocità di upload e download e della latenza".