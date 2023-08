Fate attenzione agli APK: c'è un nuovo malware Android in giro

Non c'è pace per il robottino verde: dopo avervi segnalato questa app Android da disinstallare subito per evitare di far finire i propri dati personali in mano a estranei, è il turno di una nuova minaccia che starebbe scorrazzando per il web.

Stavolta non c'è una specifica applicazione da segnalare, però, poiché si tratta di un pericolo di gran lunga più insidioso. Alcuni ricercatori esperti in sicurezza informatica hanno infatti evidenziato la crescente minaccia di un nuovo sistema di compressione utilizzato per gli APK di Android che consentirebbe di nascondere uno specifico malware al loro interno.

Il problema principale starebbe nel fatto che oggi non ci sono particolari strumenti, neanche i più avanzati, in grado di leggere al di là di questo sistema di compressione, quindi potrebbero passare agilmente anche i più rigidi controlli di sicurezza.

Come segnalato da Joe Security, tutti gli strumenti testati hanno fallito le verifiche di sicurezza.

Fortunatamente, allo stato attuale non sembrano esserci applicazioni che utilizzano questo sistema all'interno del Play Store quindi il comportamento più a rischio sarebbe quello di scaricare APK da fonti non del tutto affidabili, come del resto vi abbiamo anche suggerito di fare tra i nostri consigli per evitare app malevole su Android.