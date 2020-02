Fate attenzione a questa app Android: è già la seconda volta che Google la rimuove

I problemi di sicurezza in ambito informatico sono all'ordine del giorno ed è quindi sempre bene rimanere informati in merito alle ultime scoperte da parte degli esperti. Ultimamente stanno venendo a galla parecchie applicazioni "sospette" sviluppate per Android, che Google sta rimuovendo dal Play Store.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nelle ultime ore l'azienda californiana è tornata sulla questione ToTok. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di quell'applicazione che a dicembre 2019 è stata accusata, da un ex analista dell'NSA e da un'indagine svolta dal New York Times, di essere utilizzata dagli Emirati Arabi per spiare gli utenti.

ToTok si è ovviamente difesa in una nota ufficiale: "Non solo rispettiamo la privacy e garantiamo la sicurezza, ma i nostri utenti hanno anche il completo controllo in merito a quali dati vogliono condividere".

Secondo le accuse, ToTok, applicazione di messaggistica istantanea originariamente pubblicata il 27 luglio 2019 e finita ai vertici delle classifiche degli Emirati Arabi e degli Stati Uniti d'America, avrebbe raccolto informazioni su contatti, posizione e conversazioni. Stiamo parlando di un'applicazione scaricata da decine di milioni di utenti in centinaia di Paesi.

Dopo il report del New York Times, Google e Apple avevano rimosso l'applicazione dal Play Store e dall'App Store già a dicembre 2019. Tuttavia, l'azienda di Mountain View aveva poi reso nuovamente disponibile l'app a gennaio 2020, mentre la società di Cupertino sembra averla mantenuta offline.

I colleghi d'oltreoceano si sono però accorti che ora ToTok non è più disponibile sul Play Store. Contattata da The Verge, Google ha confermato di aver rimosso per la seconda volta l'applicazione, ma non ci sono dettagli chiari in merito alle motivazioni (se non ovviamente a quelle legate già alla prima rimozione).