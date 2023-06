Fate attenzione a questo dolcificante artificiale: può distruggere il DNA

Ultimamente sentiamo parlare spesso di dolcificanti artificiali. Alcuni possono essere più salutari dello zucchero, altri meno; uno in particolare, noto come sucralosio, si trova comunemente nelle bibite gassate ma è potenzialmente in grado di danneggiare il materiale genetico nelle nostre cellule.

Come sappiamo il DNA è la base che permette al nostro corpo di crescere e mantenersi intatto. Danneggiarlo comporta un rischio significativo, che può portare a numerosi problemi di salute. I ricercatori che hanno studiato gli effetti del sucralosio (pubblicizzato come Splenda negli Stati Uniti) sono rimasti abbastanza preoccupati da avvertire le agenzie alimentari e richiedere una revisione del prodotto.

Il termine tecnico per riferirsi a qualunque sostanza in grado di danneggiare il DNA è "genotossico" e lo studio dei ricercatori si è focalizzato sul sucralosio-6-acetato.

"Per contestualizzare, l'Autorità per la sicurezza alimentare europea ha una soglia tossicologica per le sostanze genotossiche di 0,5 microgrammi per persona al giorno," ha spiegato l'ingegnere biomedico Susan Schiffman. "Il nostro studio suggerisce che la quantità di sucralosio-6-acetato in una singola bibita giornaliera è superiore a quella soglia."

E non solo: secondo i ricercatori, oltre ad essere già presente nella bibita, ulteriori quantità di sucralosio vengono prodotte nel nostro stomaco durante il metabolismo. Gli esperimenti per osservare l'attività genetica delle cellule hanno poi confermato la presenza di meccanismi genotossici, oltre a danni al rivestimento dell'intestino.

Insomma, se è vero che alcuni dolcificanti sono più salutari dello zucchero, altri possono essere decisamente più pericolosi. Gli autori dello studio avvertono perciò i consumatori di non assumere sucralosio e di non comprare prodotti che lo contengono.