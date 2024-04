Fate attenzione alla truffa dei buoni Amazon: come riconoscerla

Dopo aver parlato dei tentativi di truffa sui biglietti dei concerti, oggi siamo qui a mettervi in guardia da un altro tentativo di frode che negli ultimi tempi sta interessando sempre più utenti e che rappresenta un dejavu di quanto visto in passato.

I truffatori infatti fanno leva sul brand di Amazon per trarre in inganno gli utenti. I malintenzionati, infatti, solitamente inviano un SMS o un messaggio su Whatsapp in cui informano il malcapitato della vittoria di un buono Amazon da 100 o più Euro, con tanto di link per riscattarlo.

Una volta cliccato su questo link, si viene reindirizzati ad una pagina web con la grafica che ricorda a grandi linee quella di Amazon, in cui è necessario inserire i propri dati personali. Nel secondo step, analogamente a quanto avviene per la truffa del pacco bloccato, viene richiesto l’inserimento dei propri dati bancari o della propria carta per “sbloccare” il fantomatico buono.

Peccato però che inserendo tali dati, finiscono tra le mani dei malintenzionati che provvedono a svuotare il conto corrente. Come sempre, sconsigliamo di cliccare su qualsiasi link di questo tipo e consigliamo di bloccare i mittenti per fare in modo che ciò non avvenga più. In caso di dubbi, potete contattare il customer care di Amazon che provvederà a rispondere a tutte le vostre domande.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su