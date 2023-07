Voi lo fate il pisolino? Ecco perché è così importante

Alzi la mano chi di voi riesce a dedicare del tempo per un sano riposino pomeridiano. Ebbene, secondo uno studio della Harvard Medical School e della Allegheny Health Network Center for Sleep Medicine, quella del pisolino è un'abitudine che dovremmo riuscire tutti ad adottare, grazie agli innegabili benefici che porterebbe con se.

Questi "sonnellini ristoratori", infatti, caratterizzati da un riposo intenzionale tra i 15 ed 30 minuti, in genere nel pomeriggio, possono alleviare temporaneamente il peso legato ad un deficit di sonno pregresso e, secondo anche alcuni studi fatti in precedenza, avrebbero anche un impatto benefico sulle nostre facoltà neurologiche.

Si stima, purtroppo, che un adulto su tre non dorma adeguatamente (che consisterebbe in una media dalle 7 alle 8 ore a notte) e che circa il 20% degli italiani soffra di disturbi del sonno. Gli adolescenti, inoltre, hanno bisogno di dormire anche più degli adulti, per garantire un giusto sviluppo del cervello. Senza contare che un deficit debito di sonno può ridurre la funzione immunitaria ed aumentare il rischio di ipertensione, diabete ed altre condizioni di salute.

Per questo motivo, per il nuovo studio i ricercatori hanno preso in esame persone di età compresa tra 40 ed i 69 anni e le loro abitudini di riposo pomeridiano, studiando i genomi dei partecipanti per trovare somiglianze tra loro, da un campione che proveniva da oltre 300.000 persone che si erano registrate presso la UK Biobank, un vasto consorzio del Regno Unito di dati genetici e medici.

Il dato interessante è stato trovare geni specifici coerenti in coloro che facevano un pisolino regolarmente, suggerendo come alcune abitudini del sonno siano radicate addirittura nel DNA.

L'autore dello studio, il Prof. Hassan Dashti, ricercatore in anestesia, terapia intensiva e medicina del dolore presso il Massachusetts General Hospital Research Institute e docente presso la Harvard Medical School, ha affermato: "Il nostro approccio è stato unico. Ci siamo affidati alla genetica perché è uno strumento potente ed ora possiamo controllare diverse variabili".

Un altro dato importante cui tener conto è il legame che intercorre tra sonno e dimensione dell'encefalo. Secondo studi precedenti, infatti, il volume del cervello è un indice molto importante della salute generale dell'organo e della sua propensione all'invecchiamento, poiché con la senescenza ed il calo delle funzioni tende sostanzialmente a ridursi.

I ricercatori, nella loro nuova ricerca hanno scoperto che coloro che effettuavano un risposo regolare avevano volumi cerebrali totali maggiori rispetto a quelli che facevano un pisolino solo qualche volta o per niente, stimando una riduzione dai 3 ai 6 anni di invecchiamento.

"Il pisolino, così come un sonno notturno regolare, ha un effetto protettivo sulla salute generale del cervello ma non tutti riescono a farlo. Purtroppo per molti rimane un privilegio ed un lusso", ha aggiunto il Prof. Dashti.

Ma non dobbiamo dimenticare che un buona dormita ci aiuta non solo a recuperare le forze e la concentrazione ma riesce a darci una mano a tenere sotto controllo l’ipertensione ed altri problemi cardiovascolari, oltre al diabete poiché una carenza di sonno influenza direttamente il metabolismo ed i livelli di insulina.

A proposito di sonno, sapete che vi è una correlazione tra il dormire poco e male e l'Alzheimer? Ecco quindi spiegata l'importanza di un sonno ristoratore. Per questo motivo vi lasciamo con 5 consigli per dormire meglio.