Fate un salto negli anni '90 con noi: ci sono oltre 20.000 VHS nell'Internet Archive

Probabilmente conoscerete l'Internet Archive per via del suo servizio Wayback Machine, che viene spesso utilizzato per "salvare" delle copie delle pagine Web, in modo da avere sempre il materiale originale anche quando quest'ultimo è stato messo offline. Tuttavia, in pochi sanno che è possibile accedere anche a oltre 20.000 VHS (videocassette).

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, il team che gestisce il succitato servizio possiede anche il portale chiamato The VHS Vault. Ebbene, se siete dei nostalgici degli anni '90, qui probabilmente troverete miriadi di contenuti interessanti. Semplicemente dando una rapida occhiata alla pagina principale del sito, siamo riusciti a trovare del materiale intrigante, da spot commerciali a show, passando per molto altro.

Stiamo parlando di contenuti caricati dagli utenti spesso sotto licenza Creative Commons Attribution 3.0. Per maggiori informazioni, vi consigliamo comunque di consultare le pagine dei singoli contenuti e di informarvi per bene in merito alle possibilità concesse. I video sono tutti riproducibili direttamente tramite browser e sono pensati principalmente per preservare i contenuti delle VHS, supporto che ormai è stato superato da parecchio tempo.

Insomma, se volete "tuffarvi nella nostalgia", la soluzione proposta dall'Internet Archive potrebbe fare al caso vostro. Che ne dite? Torniamo tutti per un momento negli anni '90?