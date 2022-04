Fate un tuffo negli anni '90 con questi emulatori di System 7 e Mac OS 8!

Solamente i nostalgici oggi continuano ad affidarsi a piattaforme datate per lavoro o svago, come nel caso dello sceneggiatore Eric Roth che ha scritto il film Dune su Movie Master per MS-DOS. Gli appassionati della tecnologia del passato, però, spesso rivisitano strumenti di una volta per far riaffiorare ricordi piacevoli d’un tempo.

A tutti coloro che hanno vissuto negli anni ’90 tra piattaforme come System 7 e Mac OS 8, dunque, presentiamo due emulatori per i detti sistemi disponibili su Google Chrome e sviluppati da Mihai Parparita, ingegnere che ha voluto seguire Felix Rieseberg nell’intento di replicare Mac OS 8 su PC moderni, anche se questa volta non sotto forma di app Electron.

Visitando i due siti dedicati a System 7 e Mac OS 8 possiamo quindi rivivere l’esperienza di un tempo senza bisogno di scaricare alcun contenuto aggiuntivo, semplicemente aprendo una scheda nel browser a propria disposizione e cliccando sui link dedicati. I due PC virtuali si accendono immediatamente e sono già pieni di programmi utili per qualsiasi scopo: troviamo Word, Photoshop e Adobe Reader, ma anche videogiochi come Another World, Civilization e altri titoli ancora.

Come se non bastasse, sia System 7 che Mac OS 8 supportano l'importazione e l'esportazione di file, ovverosia consentono di utilizzare i programmi per contenuti da trasportare poi al di fuori dell’emulatore, o di portare giochi e altri software sull’emulatore per utilizzarli nell’ambiente dove sono nati. Ovviamente non vanno esclusi eventuali problemi tecnici, risolvibili comunque con qualche modifiche di sistema. Che altro aggiungere? Fate una prova anche voi per divertirvi negli anni Novanta!

Tornando al presente in casa Apple, iOS 16 potrebbe arrivare a breve durante la WWDC 2022.