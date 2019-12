È fatta! L'Europa lancia finalmente il satellite CHEOPS per lo studio dei mondi alieni

Dopo un leggero ritardo che ha posticipato il lancio di circa 24 ore, la sonda europea CHaracterising ExOPlanets Satellite (CHEOPS), è finalmente decollata su un razzo Soyuz dal Centro spaziale guyanese a Kourou, nella Guyana francese.

Se tutto procede secondo i piani, la Soyuz dispiegherà il satellite nell'orbita terrestre circa 2.5 ore dopo il decollo. La missione principale CHEOPS (costata circa 50 milioni di euro) consiste nell'esaminare stelle luminose e relativamente vicine che hanno pianeti in orbita. Osservare i mondi attorno ai loro astri è importante per comprendere meglio determinate caratteristiche, come la lunghezza delle loro orbite e la dimensione dei pianeti.

In particolare, gli astronomi sono interessati a conoscere l'abitabilità di mondi distanti, che dipende in parte dal fatto che un pianeta sia roccioso (più vicino alle dimensioni della Terra) o gassoso (più vicino alle dimensioni di Urano, Nettuno, Saturno o Giove). Il satellite "effettuerà osservazioni ad alta precisione delle dimensioni dei pianeti mentre passano davanti alla loro stella ospite", hanno scritto i funzionari dell'Agenzia spaziale europea (ESA) in una descrizione della missione. "Si concentrerà sui pianeti nella gamma di dimensioni della super-Terra a Nettuno."

CHEOPS effettuerà le sue osservazioni attraverso il metodo di transito, lo stesso utilizzato dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. Numerosi altri satelliti stanno viaggiando sul razzo recentemente partito: il satellite COSMO-SkyMed dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) e del ministero della Difesa; ANGELS (Argos Neo on a Generic Economical and Light Satellite), un satellite dell'agenzia spaziale francese che studierà l'ambiente terrestre dall'orbita; EyeSat, uno strumento che studierà diversi fenomeni della Via Lattea; e infine OPS-SAT, un satellite sperimentale dell'ESA.



Tutti strumenti che contribuiranno ad aumentare la nostra conoscenza dell'Universo.