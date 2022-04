Si è fatta la storia: lanciata con successo prima missione privata verso Stazione Spaziale

Questa è la prima volta nella storia che viene lanciata una missione privata, quindi formata da cittadini e non da astronauti, verso la Stazione Spaziale Internazionale. Se i lanci spaziali di Jeff Bezos e Richard Branson sono stati definiti l'inizio del turismo nello spazio, questo è il secondo step delle villeggiature spaziali.

SpaceX ha lanciato con successo il primo equipaggio privato sulla Stazione Spaziale Internazionale, come parte della missione Ax-1 di Axiom Space. In particolare, la navicella spaziale Crew Dragon è decollata dal Kennedy Space Center in Florida intorno alle undici (mentre in Italia erano le 17:00), portando in orbita un ex astronauta della NASA in pensione e tre passeggeri.

Potrete osservare in lancio dal video che troverete qui sopra. Tutto è avvenuto senza intoppi, prevedibile visto che questo è il sesto lancio con equipaggio riuscito e il quinto a volare verso la stazione spaziale. Le fasi del razzo sono avvenute con perfetto orario e tempismo, così come l'ha definita il commentatore di SpaceX "un decollo perfetto per le immagini".

Il viaggio è stato organizzato da SpaceX e Axiom Space, una compagnia spaziale privata, che ha intenzione di lanciare la propria stazione spaziale nei prossimi anni. L'equipaggio trascorrerà dieci giorni in orbita e otto a bordo dell'avamposto orbitale. La missione, così come abbiamo affermato precedentemente, è un buon campo di prova per la NASA, che avrà a bordo del segmento statunitense sia astronauti ufficiali sia civili.