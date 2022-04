Si è fatta la storia: la prima squadra di astronauti privati è finalmente sull'ISS

Il primo equipaggio tutto interamente privato nel momento in cui state leggendo questa notizia si trova già all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX ha fatto atterrare con successo l'equipaggio come parte della missione Ax-1 di Axiom Space e ha preso parte a una cerimonia di benvenuto.

Così come potrete osservare dal video che troverete qui sopra, la live cam di SpaceX ha catturato l'attracco della capsula SpaceX Crew Dragon. Il grande evento passerà sicuramente alla storia, un'affermazione sostenuta perfino dal comandante della missione di Axiom Space, Michael Lopez-Alegría, astronauta in pensione della NASA.

"C'è una tradizione secondo cui quando si attraversa un confine – negli Stati Uniti sono 80 chilometri – si diventa un astronauta in quota. È successo a questi tre gentiluomini per la prima volta ieri", ha affermato Lopez-Alegría durante una live. "Nessuna delle altre agenzie ha un simbolo che le persone indossano su abiti civili per commemorare il loro essere astronauti".

L'evento sarà, insomma, ricordato a lungo, soprattutto perché questo è il primo grande passo di Axiom Space per il turismo spaziale. In futuro, infatti, la compagnia privata ha intenzione di costruire la sua stazione spaziale, prendendo il posto dell'ISS dopo che la NASA e le altre agenzie avranno abbandonato la struttura orbitante.