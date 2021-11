Fatti da parte Picasso: ecco Molly, l'orango femmina dalle stupefacenti doti...da pittrice

I primati sono i nostri parenti più prossimi tra la miriade di specie che popola il pianeta. Sono esseri dalle spiccate doti intellettive e dalle emozioni variegate e complesse. Avevamo già analizzato alcuni oranghi capaci di utilizzare martelli, ma ora questa specie ha deciso di spingersi molto oltre: dipingere con uno stile unico e personale.

È, ormai, ben noto che i nostri “cugini” primati siano in grado di provare emozioni e stringere rapporti molto profondi, esprimendo personalità e stati d’animo variopinti. Ma alcuni oranghi femmine del Tama Zoological Park, in Giappone, si sono spinte decisamente oltre nell’espressione di tali emozioni.

Queste femmine di orango, infatti, in un periodo di circa dieci anni, dal 2006 al 2016, hanno prodotto circa 1.500 disegni, che sono stati analizzati dai ricercatori, mostrando il palese estro artistico dei primati, la sua mutevolezza e il suo affinamento.

La maggior parte di tali opere è stata prodotta da una femmina di nome Molly, la quale ha mostrato un’inclinazione artistica molto sviluppata, producendo opere di notevole complessità rispetto alle altre artiste. Per lo studio odierno i ricercatori hanno analizzato oltre 700 di questi disegni, prodotti dai primati, e 650 dei lavori unici di Molly.

Da queste analisi, secondo gli studiosi, è emerso che "il comportamento di disegno di questi cinque oranghi non è casuale e che le differenze tra gli individui potrebbero riflettere differenze di stili, stati d'animo e motivazione a disegnare".

Dalle opere è stato possibile valutare le preferenze cromatiche, geometriche e l’area di copertura della tela. Ma una delle caratteristiche più peculiari è stata identificata proprio nelle abilità di Molly: i suoi disegni avevano un contrasto inferiore, grazie ad un uso più delicato degli strumenti utilizzati, ed avevano un grado di complessità maggiore.

Un altro fattore rilevante, che ha destato l’attenzione dei ricercatori, riguarda proprio la produzione di Molly nel corso del tempo. Le sue opere, infatti, con l’andare delle stagioni tendevano a cambiare, denotando una notevole sensibilità e percezione emotiva ed artistica.

Dallo studio delle sue opere i ricercatori ne hanno tratto uno schema. In primavera era solita utilizzare prevalentemente il viola, spostandosi su tonalità verdi in estate ed in inverno, mentre il rosso è stato prescelto per effettuare dei “ritratti” ad una femmina di orango dopo aver partorito (altro che periodo blu).

Le opere primaverili, inoltre, mostravano motivi ricorrenti, i quali potrebbero indicare la felicità dell’esemplare per il bel tempo e la presenza di più visitatori.

I motivi utilizzati dagli oranghi nei disegni presentano modelli molto affini agli scimpanzé e ai bambini umani, e il loro studio potrebbe non solo fornirci nuove conoscenze sui fenomeni di associazione e sviluppo cognitivo nelle specie di grandi primati, ma anche negli esseri umani.

A riprova dell’indole giocosa e amichevole di queste grandi scimmie, uno studio mostrò l’amicizia tra oranghi e lontre nata in uno zoo in Belgio.

Di seguito vi proponiamo un’immagine, appartenente al team di ricerca e al Tama Zoological Park, raffigurante alcuni dei disegni delle sopraffini artiste.