Ecco alcuni fatti 'spaventosi' sulla scienza che il pubblico non conosce

Su Reddit recentemente si è parlato degli esperimenti illegali che vorrebbero condurre gli scienziati e, in un altro topic simile, gli addetti ai lavori hanno discusso di alcuni "fatti spaventosi" che molto probabilmente il grande pubblico non conosce. Ecco alcuni esempi sulla questione.

Ad esempio l'utente TheThoughtwell ha parlato del batterio Bacillus anthracis che può rimanere sepolto per molti anni, per poi "resuscitare" e infettare gli altri. Nel 2016 una piccola epidemia di antrace ha ucciso almeno 1.500 renne e ricoverato in ospedale quattro persone. L'epidemia è scoppiata a causa del batterio scongelato dal cadavere di una renna vecchia 75 anni e infetta.

Passando nell'astronomia, l'utente Nervous_Relation9213 fa sapere di un'anomalia gravitazionale nello spazio chiamata il "Grande Attrattore", un ammasso di galassie che si trova nel superammasso locale a cui appartiene anche la Via Lattea. Questo Grande Attrattore sta attirando a sé tutto ciò che si trova all'interno dei superammassi della Vergine e dell'Idra-Centauro e, poiché si trova sullo stesso piano della nostra galassia, non possiamo studiarlo per bene.

L'utente konwiddak, invece, afferma che se un cane nuota in un lago dopo aver ricevuto un trattamento antipulci, decimerà la popolazione di invertebrati che si trova al suo interno. Non solo: un grosso cane che nuota all'interno di una "pozza d'acqua" pari a 8 piscine olimpioniche subito dopo un trattamento antipulci, rilascia abbastanza neurotossine da uccidere il 50% della popolazione di invertebrati del lago entro 48 ore.

L'ultimo "fatto spaventoso" di questa grande lista (che potrete trovare a questo indirizzo) viene dato da WackyXaky: tempo fa uno dei primi "anestetici" per bambini non bloccava il dolore... ma li paralizzava soltanto e, durante l'operazione, molte volte sentivano tutto. I bambini riferivano del disagio ai medici, ma semplicemente non venivano creduti; fu solo quando un medico provo di persona l'anestetico che si smise di utilizzarlo.

Vi abbiamo fatto venire ansia? Lo sappiamo... ma la conoscenza di qualcosa non è mai un male.