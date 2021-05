Quali sono i fattori che determinano l'altezza di una persona?

Perché esistono persone alte e persone basse? Cos'è che determina la nostra altezza? Secondo i ricercatori, che cercano ormai da diverso tempo la risposta, ciò si riferisce in gran parte ai geni di una persona. La genetica di un individuo, inoltre, è un potente indicatore di questa caratteristica.

Tuttavia, gli studi hanno dimostrato che la malnutrizione e malattie gravi durante l'infanzia di una persona possono impedire loro di raggiungere il loro potenziale genetico per l'altezza. In uno studio del 2016 pubblicato sulla rivista eLife, condotto dai ricercatori dell'Imperial College di Londra, le analisi hanno mostrato che gli uomini più alti del mondo provengono dai Paesi Bassi e le donne più alte del mondo provengono dalla Lettonia.

Ad esempio, per quanto riguarda l'altezza media, la Corea del Sud era 133esima in una classifica del 1985, ma nel 2019 è balzata al 60esimo posto. Per quale motivo? Questo aumento - secondo gli scienziati - potrebbe essere dovuto al miglioramento delle diete derivanti dallo sviluppo della Corea del Sud negli ultimi decenni.

"Nella Corea del Sud e nella Repubblica popolare cinese, è ampiamente riconosciuto che l'aumento dell'altezza nelle ultime due generazioni è in gran parte dovuto a una migliore nutrizione", ha affermato Stephen Hsu, professore di matematica computazionale, scienza e ingegneria presso la Michigan State University.

Una dieta malsana e una malattia grave durante l'infanzia possano portare a una statura inferiore, ma le ricerche suggerisce che la codifica genetica è molto più influente da questo punto di vista. In uno studio del 2018 pubblicato sulla rivista Genetics, Hsu ha mostrato l'importanza dei geni nella determinazione dell'altezza, prevedendo con precisione l'altezza e la densità ossea di una persona solo attraverso i suoi geni.

Cos'è, quindi, che determina l'altezza di una persona? Sicuramente la sua genetica, ma anche l'alimentazione e il suo stato di salute durante l'infanzia sono degli ottimi indicatori. Ecco, inoltre, la storia dell'unico uomo sulla Terra ad essere sia un nano che un gigante.