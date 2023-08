La 'fattoria delle scimmie' è il luogo segreto dove si è scoperta la cura per la polio

Nel cuore della Carolina del Sud, in una zona chiamata Pinckney Colony, sorgeva una fattoria chiamata Okatie Farms. Originariamente denominato Pritchardville Primate Center, era noto come "l'Ellis Island per migliaia di scimmie provenienti dall'India", scelto per la sua somiglianza con l'habitat naturale dei primati.

Una volta arrivate alla fattoria, i veterinari si prendevano cura delle circa 2.000 scimmie rhesus e cynomolgus, preparandole per il trasporto verso centri di ricerca in tutto il paese. Qui, gli animali trascorrevano 21 giorni adattandosi e seguendo una dieta speciale, mentre gli scienziati monitoravano attentamente il loro stato.

Molte di queste creature venivano inviate ai laboratori di Salk a Pittsburgh e di Sabin ad Ann Arbor, dove venivano sottoposte a vaccinazioni per testare la loro resistenza contro i tre virus della polio. Il vero scopo di questa fattoria, quindi, era di preparare questi mammiferi per un ruolo cruciale: servire come soggetti di test nei laboratori di ricerca di Jonas Salk a Pittsburgh e di Albert Sabin ad Ann Arbor. Qui, le scimmie venivano inoculate con vari ceppi del virus della polio, aiutando gli scienziati a sviluppare e perfezionare i vaccini che avrebbero salvato innumerevoli vite.

Nonostante l'importanza di questo luogo, la sua esistenza rimase in gran parte sconosciuta al pubblico. David M. Taub, un ex sindaco di Beaufort e scienziato presso un centro di ricerca vicino, ha ammesso di aver scoperto la "Fattoria delle Scimmie" solo anni dopo, grazie a racconti di residenti locali. Anche grazie a queste ricerche al giorno d'oggi in Africa non esiste più la poliomielite selvaggia.