Questa 'fattoria verticale' può produrre 1000 tonnellate di cibo all'anno

Nella periferia di Copenaghen, in Danimarca, una "fattoria verticale" inizierà a produrre quasi 1.000 tonnellate di verdura all'anno. Questa è l'idea della startup danese Nordic Harvest, che ha collaborato con la società taiwanese di tecnologia per l'agricoltura verticale YesHealth Group, per creare l'imponente struttura.

L'idea dietro il progetto è tanto incredibile quanto semplice: le piante sono coltivate su 14 scaffali impilati per un totale di oltre 7000 metri quadrati, dove verranno coltivate grazie alla coltivazione idroponica e luci a LED, senza utilizzare nemmeno pesticidi. L'energia proverrà, inoltre, esclusivamente dall'energia eolica, rendendola completamente "green".

Una volta funzionante a pieno regime entro la fine del prossimo anno, secondo quanto affermano i suoi creatori, la struttura sarà in grado di generare una tonnellata di cibo. I prodotti possono essere raccolti fino a 15 volte all'anno senza bisogno di suolo o luce diurna. Qui, dei robot verranno utilizzati per piantare semi e, in un secondo momento, per controllarli.

La costruzione di altre enormi strutture come questa potrebbero avere un impatto importante sulla fornitura globale di alimenti freschi. Le fattorie verticali, infatti, coprono un'area di 20 campi da calcio e al suo interno si potrebbero coltivare abbastanza cibo per l'intera Danimarca. In futuro, in sostanza, potremo vedere altre costruzioni del genere, che strizzano l'occhiolino anche all'ambiente.