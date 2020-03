Fattorino Amazon sputa sul pacco prima di consegnarlo, licenziato. Il video

E' diventato virale sul web il video di un fattorino di Amazon che è stato sorpreso a sputare su un pacco prima di consegnarlo al destinatario. L'uomo è stato immediatamente licenziato a causa del suo comportamento, che è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza Amazon Ring e segnalato immediatamente alla società di Seattle.

Secondo quanto riportato dalla stampa, l'incidente sarebbe avvenuto ad Hancock Park, un quartiere di Los Angeles, qualche giorno fa. Ad allarmare il padrone di casa il fatto che il pacco fosse bagnato nel momento in cui l'ha ritirato, nei pressi dell'ingresso: "ho ricevuto la scatola, ma ho notato un grande punto bagnato, così ho pensato di controllare la registrazione della fotocamera" scrive in un post pubblicato sui social media.

Dopo aver constatato con i propri occhi l'accaduto, ha immediatamente chiamato la Polizia ed Amazon, che è stata in grado di stabilire che si trattava di un fattorino di una società di terze parti che aveva siglato un appalto con l'e-commerce.

"Questo video non è indicativo del comportamento dei fattorini di Amazon, che ogni giorno fanno il loro lavoro con cura in tutto il mondo. Stiamo investigando per capire cosa sia accaduto in questa specifica situazione. Se il corriere ha veramente commesso un atto doloso, sarà ritenuto responsabile con conseguente azione legale" ha affermato un portavoce di Amazon.

Negli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia qualche giorno fa ha messo in guardia le persone da atteggiamenti simili, affermando che coloro che cercano di diffondere il Coronavirus possono essere accusati anche di terrorismo, in quanto il Covid-19 può essere classificato agente biologico.