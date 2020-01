Fatturazione a 28 giorni: 228 milioni di euro di multa a Vodafone, Wind 3, Tim e Fastweb

Stangata del fine settimana per gli operatori telefonici del nostro paese. Il Garante per la Concorrenza del Mercato ha infatti comminato una maxi multa agli operatori telefonici del nostro paese per il sistema di fatturazione a 28 giorni, che è divenuto illegale già da più di un anno.

Nello specifico, l’AGCM ha accertato da parte di Vodafone, Wind 3, Fastweb e Vodafone “un'intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile".

Le indagini effettuate dei Commissari hanno infatti evidenziato che le società hanno coordinato le proprie strategie commerciali nel momento in cui si è tornati alla fatturazione mensile, con aumenti dell’8,6% sulle bollette telefoniche.

Tale coordinamento, si legge nella delibera, era “sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti”.

La multa da 228 milioni è complessiva e divisa tra le società, che non hanno ancora specificato se faranno ricorso o meno. Al momento non sono nemmeno arrivate reazioni in merito, ma è facile prevedere l’inizio di una battaglia tra le parti visto l’ammontare della sanzione, che è destinata ad entrare nella storia come una delle più salate tra quelle comminate dal Garante.



Qualche giorno fa era arrivata la strigliata dall’AGCOM per le modifiche unilaterali ai contratti.