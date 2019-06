Fatturazione 28 giorni, da Vodafone la soluzione compensativa per chi rinuncia ai rimborsi

Vodafone segue le orme di TIM e propone una soluzione compensativa per coloro che rinunciano ai rimborsi relativi alla fatturazione a 28 giorni, su cui però il Consiglio di Stato ancora non si è pronunciato.

Secondo quanto affermato dai colleghi di Tariffando, l'operatore telefonico rosso avrebbe intenzione di proporre ai clienti di rete fissa la promozione che offre 50 gigabyte di navigazione ad internet per un mese su SIM mobile o sulla SIM dati della Vodafone Station, e cinque voucher:

Nespresso: sconto di 120€ (scadenza voucher 25/08/2019)

SaldiPrivati: sconto di 10€ (scadenza voucher 25/08/2019)

Nike: sconto del 20% con (scadenza voucher 25/08/2019);

Philips: sconto di 25€ (scadenza voucher 25/08/2019);

Traveller: 1 anno di abbonamento (scadenza voucher 25/08/2019)

Le comunicazioni dovrebbero arrivare entro il 10 Luglio 2019 via SMS, nella newsletter di Vodafone e nella mail associata all'abbonamento.

La stessa promozione sembra essere prevista anche per i clienti mobili, che non dovranno fare altro che rispondere SIM all'SMS informativo: "per te 50 Giga per un mese sulla SIM dati associata alla tua rete fissa e 5 voucher. Scoprili su voda.it/voucher. Quanto sopra viene erogato in base alla delibera di AGCOM 269/18/CONS a titolo di compensazione alternativa dovuta al ritorno alla fatturazione mensile. Procedendo con la richiesta dei codici e di attivazione dell’opzione il cliente rinuncia al diritto a richiedere la restituzione di quanto previsto dalla delibera AGCOM 269/18/CONS. Per averli rispondi Sì a questo SMS”.

Per i clienti TeleTu è prevista comunque l'erogazione di cinque voucher, mentre al posto della promozione 50GB sarà possibile usufruire di tre mesi di chiamate illimitate.