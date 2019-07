Fatturazione 28 giorni: anche Vodafone ufficializza le soluzioni alternative ai rimborsi

Dopo le indiscrezioni riportate tempo fa, Vodafone ha finalmente ufficializzato le soluzioni compensative in alternativa ai rimborsi per la fatturazione a 28 giorni. La proposta si articola su due piani, ed include anche voucher da utilizzare per gli acquisti online.

Vodafone, nello specifico, propone 50 gigabyte di navigazione validi per un mese sulla SIM mobile o sulla scheda dati associati all'offerta di rete fissa.

Qualora l'utente non dovesse avere a disposizione la SIM dati associata all'offerta di rete fissa, Vodafone consentirà di ritirarla gratuitamente presso uno die punti vendita.

Ai 50 gigabyte si aggiungono cinque voucher, tutti utilizzabili:

Nespresso , buono sconto di 120 euro sull’acquisto di una macchina Lattissima, 100 capsule e un descaling kit (con spesa finale di 179€ anziché 299€)

, buono sconto di 120 euro sull’acquisto di una macchina Lattissima, 100 capsule e un descaling kit (con spesa finale di 179€ anziché 299€) Saldi privati , sconto di 10 euro su una spesa di 50 euro

, sconto di 10 euro su una spesa di 50 euro Traveller , un anno di abbonamento gratuito alla rivista digitale

, un anno di abbonamento gratuito alla rivista digitale Philips , sconto di 25 euro su una spesa di 80 euro

, sconto di 25 euro su una spesa di 80 euro Nike, sconto 20%.

Vodafone, nel post pubblicato sul sito Vodafone Informa, ricorda che "procedendo con la richiesta del suddetto pacchetto rinuncia al diritto a richiedere la restituzione dei giorni erosi, secondo quanto previsto dalla delibera AGCom 269/18/CONS". I clienti interessati riceveranno comunicazione via SMS, mail o lettera e potranno effettuare la richiesta direttamente tramite l'SMS o sulla pagina voda.it/voucher.