I fautori della 'chimica a scatto' vincono il premio Nobel per la Chimica

Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless sono i vincitori del premio Nobel per la Chimica 2022, in quanto artefici di un sensibile sviluppo nell’ambito della “chimica a scatto“ (click chemistry) e della chimica bioortogonale.

A gettare le basi di questa complessa pratica della chimica sono Barry Sharpless e Morten Meldal, rispettivamente del gruppo Scripps Research e dell’Università di Copenhagen. Mentre a Carolyn Bertozzi, della Standford University, si deve l’applicazione delle chimica a scatto negli organismi viventi.

Non è un segreto che i chimici sono sempre in “trincea”, alla ricerca di molecole sempre più complesse, avvalendosi di elementi e attrezzature molto dispendiose. Tuttavia, grazie ai Nobel per la Chimica 2022, lunghi e arzigogolati passaggi lasciano il posto ad un modo di lavorare semplice e veloce.

Ma andiamo per ordine: come hanno contribuito, nello specifico, questi tre scienziati a sintetizzare la chimica a scatto?

Nell’ormai lontano 2001, Barry Sharpless fu il primo a rendersi conto che la realizzazione di molecole complesse sarebbe stata molto più semplice, se costruite con blocchi molecolari più piccoli, affibbiando poi il nome di click chemistry alla metodologia. Qualche anno dopo, Sharpless e Morten Meldal hanno presentato, in modo indipendente, la cicloaddizione azide-alchino catalizzata da rame. Questa reazione chimica è estremamente efficace per lo sviluppo di materiali speciali o per la sintesi di nuovi medicinali.

A fare il salto di qualità è invece Carolyn Bertozzi. Al fine di mappare delle biomolecole costituenti membrane, note come glicani, ha cercato un modo per applicare le reazioni click chemistry negli esseri viventi: nascono così le reazioni bioortogonali, le quali non mettono a repentaglio l’armonia chimica delle cellule.