FBI arresta sostenitori di Trump: volevano piazzare bombe nelle sedi di Facebook e Twitter

In seguito a delle indagini, l'FBI ha arrestato alcuni sostenitori di Trump che pianificavano di attaccare, tra gli altri bersagli, le sedi di Facebook e Twitter.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, due californiani sono stati arrestati per aver pianificato di piazzare delle bombe negli uffici del governatore della California, il democratico Gavin Newsom, a Sacramento, nonché nelle sedi di Facebook e Twitter. I coinvolti erano convinti che Trump avesse vinto le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 e avevano intenzione di mettere in atto atti terroristici per cercare di "far restare" il Tycoon.

Le sedi di Facebook e Twitter venivano indicate come bersagli nei messaggi recuperati dall'FBI, in quanto le due note piattaforme social hanno bannato i profili di Trump in seguito a quanto avvenuto al Campidoglio a gennaio 2021. I due californiani scrivevano di voler "mandare un messaggio" alle aziende che gestiscono i social media. Ricordiamo che di recente il Tycoon ha fatto causa ai CEO di Google, Facebook e Twitter proprio per questa situazione, puntando a ottenere, parole sue, "un arresto immediato alla censura illegale e vergognosa del popolo americano da parte delle società di social media".

L'FBI è riuscita ad arrestare uno dei due californiani il 15 gennaio 2021, mentre il secondo è stato arrestato il 15 luglio 2021. Le indagini si sono mosse rapidamente in seguito ai primi messaggi che i due si erano inviati e hanno portato alla scoperta di materiale pericoloso, tra cui armi e bombe.