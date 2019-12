L'FBI chiude iStreamItAll: la piattaforma di streaming che aveva più iscritti di Netflix

Di recente, due programmatori di Las Vegas hanno ammesso di aver gestito due dei più grandi servizi di streaming di film e serie tv illegali del paese. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, una di queste piattaforme aveva più abbonati di Netflix, Amazon Prime ed Hulu.

I Federali hanno incriminato due persone di 36 e 40 anni colpevoli per la violazione del copyright e per aver gestito iStramItAll, una piattaforma di streaming ad abbonamento, e Jetflix, un altro servizio di streaming illegale.

Il primo includeva oltre 118mila episodi di serie tv ed 11mila film, tra cui i contenuti più recenti pubblicati su Netflix, Amazon Prime, Hulu e Vudu. Uno dei gestori avrebbe incentivato via mail gli utenti a cancellare i servizi legali a favore dello streaming illegale. Nelle dichiarazioni rilasciate all'FBI, ha anche ammesso di aver guadagnato 1 milione di Dollari, oltre che di aver scaricato i contenuti dai siti Torrent.

I funzionari hanno scoperto che per creare questo sistema è stato utilizzato un "sofisticato sistema informatico per cercare nei siti pirati globali nuovi contenuti illegali. I file sono quindi stati scaricati, elaborati ed archiviati per renderli disponibili agli utenti tramite dei server in Canada".

Tra gli altri siti gestiti figuravano anche SmackDownOnYou e Jetflix, che ha permesso agli utenti di scaricare, elaborare, archiviare e trasmettere in streaming programmi televisivi protetti da copyright senza l'autorizzazione dei proprietari.

Jetflix aveva una base di utenti di migliaia di abbonati paganti negli Stati Uniti.