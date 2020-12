FBI ed Europol fanno chiudere un servizio VPN: ecco le motivazioni

Le VPN (Virtual Private Network) sono sempre state ritenute controverse. I motivi risiedono nella natura stessa di questi servizi, dato che permettono potenzialmente di "mascherare" la propria identità online. I possibili usi delle VPN sono dei più disparati e tra questi ce ne sono sicuramente alcuni di pericolosi.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget e come si può leggere sul portale ufficiale del Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America, FBI ed Europol hanno recentemente fatto chiudere un servizio VPN molto utilizzato dai malintenzionati. In particolare, questo servizio, chiamato Safe-Inet (conosciuto anche come Insorg), veniva citato più volte nei forum dei criminali coinvolti e, a quanto pare, era particolarmente utilizzato per attività come skimming (clonazione delle carte di credito), furti di account e attacchi ransomware.

Tra le motivazioni che hanno portato alla chiusura della VPN, il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America ha citato il fatto che questi servizi spesso offrono una sorta di copertura ai malintenzionati, rifiutandosi di collaborare con le autorità. Ad esempio, in alcuni casi qualcuno ha cercato di "nascondere" i log. Così facendo, secondo il Dipartimento della giustizia, le VPN possono diventare "complici" nei crimini che stanno consentendo di effettuare.

Insomma, FBI ed Europol hanno messo la parola "fine" per quel che riguarda una VPN utilizzata dai malintenzionati. Chissà se anche altri servizi faranno presto la stessa fine.