FBI infiltrata in un'app: retata in 18 paesi, arrestati 800 criminali e boss

La nuova frontiera dello spionaggio sono le applicazioni, e la storia in questione ha davvero dell'incredibile. L'FBI infatti si è infiltrata in un'app molto diffusa nel mondo del crimine organizzato, ANoM, ed è riuscita in questo modo ad arrestare 800 persone in 18 paesi del mondo.

L'annuncio è arrivato dall'Europol, in una conferenza stampa in cui ha dettagliato l'operazione "Trojan Shield". A quanto pare l'FBI ha collaborato con la polizia di 15 paesi a livello mondiale per sgomiare un giro di criminali che attraverso l'app in questione organizzavano omicidi, spacciavano droga e trafficavano armi.

L'operazione è stata condotta in Australia, Austria, Canada, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Lituania, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia, Scozia, Svezia e Regno Unito.

Ad essere colpiti dagli arresti sono stati i cartelli sudamericani, le triadi asiatiche, ma anche organizzazioni criminali medioerentali ed europee, oltre che membri dei Comanchero e Lone Wolf, che sono stati arrestati.

La polizia della Nuova Zelanda ha descritto l'operazione come "una delle più sofisticate di sempre": agli 800 arresti dei superboss si sono aggiunti sequestri di 30 tonnellate di droga, 250 armi e 48 milioni di Dollari tra valute e criptovalute.

Tutti i dettagli della mastodontica operazione sono disponibili direttamente sul sito web dell'Europol, dove è stata pubblicata anche l'infografica presente in calce.