FBI: sequestrati 500mila Dollari di riscatti di ransomware e criptovalute agli hacker

A poche ore dall’allarme lanciato dall’FBI sulle criptovalute, il Bureau americano ha annunciato di aver sequestrato 500mila Dollari in Bitcoin agli hacker nordcoreani che hanno estorto pagamenti digitali a diverse organizzazioni ed aziende sfruttando il ransomware Maui.

“I fondi sequestrati includono riscatti pagati dagli operatori sanitari in Kansas e Colorado”, ha affermato Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa diffuso martedì.

L’Agenzia Federale Americana aveva messole mani su due conti in criptovaluta che sono stati utilizzati per ricevere pagamenti per un importo di 100mila e 120mila Dollari dai centri medici. La provenienza degli altri pagamenti invece non è nota.

“Segnalare gli incidenti informatici alle forze dell’ordine e collaborare alle indagini non solo protegge gli Stati Uniti, ma è anche un buon affare”, ha affermato il vice procuratore generale Matthew G. Olsen della divisione di sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia. “Il rimborso a queste vittime del riscatto mostra perché conviene lavorare con le forze dell’ordine”.

Già qualche tempo fa era emersa la notizia secondo cui la Corea del Nord avrebbe accumulato una fortuna in criptovalute. Il consiglio del Dipartimento di Giustizia consiglia comunque di non cedere ai ricatti in caso di attacchi ransomware, per non alimentare il circolo vizioso e quindi versare denaro nelle casse dei malviventi.