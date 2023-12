L'FCC ha autorizzato Starlink a testare il servizio su smartphone

L’FCC consentirà a SpaceX di testare il suo servizio Starlink anche su smartphone, per la precisione su dispositivi cellular non modificati. L’autorizzazione “temporanea speciale sperimentale” per condurre il test è arrivata giovedì e comporterà la trasmissione della connettività satellitare ai telefoni T-Mobile non modificati.

Il progetto pilota, che abbraccerà oltre due dozzine di località negli USA, durerà 180 giorni e SpaceX avrà tempo fino al 14 Giugno per condurlo.

Il test comporterà l’utilizzo di 840 satelliti, ciascuno dei quali fungerà da torre cellulare in orbita, per trasmettere la connettività a 2000 dispositivi di test a terra in 13 località e 12 siti radioastronomici. I siti di test includono, tra gli altri: Mountain View, California; Kansas City, Kansas; Redmond, Washington; e Dallas, Texas.

Nella richiesta SpaceX osserva come il sistema cellular di Starlink andrà solo a vantaggio dei consumatori statunitensi, e non rappresenterà alcun problema per il segnale radio. L’FCC però si è riservata il diritto di staccare la spina in qualsiasi momento “in caso d’interferenze dannose”, e "SpaceX deve informare immediatamente la Commissione, per iscritto, nel caso in cui si verifichino tali eventi”.

Del lancio di un servizio di voce e dati di Starlink, e secondo le indiscrezioni SpaceX punterebbe a lanciare il sistema per T-Mobile ed altri partner il prossimo anno, iniziando prima con i messaggi di prova. Voce e dati invece dovrebbero arrivare nel 2025.