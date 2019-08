L'FCC conferma: il 5G è sicuro per la salute degli umani

La Federal Communications Commission degli Stati Uniti nella notte italiana ha dichiarato che il 5G è sicuro e le regole americane che riguardano le emissioni radio non necessitano di modifiche per adattarsi alla nuova piattaforma di connettività.

Il Presidente dell'Agenzia Governativa, Ajit Pai, ha però proposto una piccola serie di modifiche riguardanti il modo attraverso cui la commissione determina la sicurezza delle frequenze, il tutto allo scopo di rendere le regole più coerenti ed in grado di adattarsi a diversi tipi di tecnologie.

E' chiaro però che la parte più interessante che riguarda anche il mercato internazionale è quella sulle onde radio ed i possibili rischi per la salute. Sebbene siano frequenze più elevate rispetto a quelle utilizzate per il 4G, infatti, l'FCC ha sottolineato che rimangono parte dello spettro radio che non danneggia il DNA umano, in quanto sono radiazioni non ionizzanti. I funzionari dell'FCC, nel corso della conference call, hanno anche sottolineato che non vi è alcuna evidenza che le onde radio del 5G siano meno sicure di quelle utilizzate per il 3G e 4G.

La normativa americana però è diversa rispetto a quella italiana, dove il Codacons qualche giorno fa ha annunciato di aver chiesto lo stop in tutta Italia della sperimentazione del 5G sulla falsariga di quanto successo a Scanzano Jonico.