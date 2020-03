La FDA approva un test in grado di diagnosticare il COVID-19 in 45 minuti

Da ogni parte del mondo la maggior parte dei ricercatori sta cercando diversi metodi per combattere il nuovo coronavirus, per trovare un vaccino, un trattamento farmacologico o un metodo per diagnosticare il virus in poco tempo. Recentemente, infatti, la FDA ha approvato un test in grado di fornire una diagnosi da COVID-19 in 45 minuti.

Il test, condotto dalla società americana Cepheid ha ottenuto l'autorizzazione d'emergenza sabato, otto giorni dopo che l'agenzia ha dato l'approvazione accelerata per un test da parte della multinazionale svizzera Roche, che può diagnosticare il nuovo coronavirus entro tre ore.

Ad approvare il test è stata la Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Il test in questione, viene analizzato direttamente dai sistemi GeneXpert*, ci sono 23.000 sistemi del genere in tutto il mondo e 5.000 solo negli Stati Uniti.

"Un test accurato può essere trasformativo e contribuire ad alleviare la pressione che l'emergere dell'epidemia del 2019-nCoV ha messo su strutture sanitarie che devono allocare correttamente le proprie risorse di isolamento respiratorio", afferma David Persing, chief medical and technology officer di Cepheid in una dichiarazione.

Il test in questione sarà fornito a partire dalla prossima settimana. Speriamo arrivi presto anche in Italia.