La FDA ha approvato un nuovo collirio per dire addio agli occhiali da vista

La Food and Drug Administration ha recentemente approvato un collirio col potenziale di correggere il disturbo che impedisce alle persone di mettere correttamente a fuoco da vicino.

Il prodotto, che prende il nome di Vuity, ha l’obbiettivo di sostituire gli occhiali da vista per i soggetti affetti da presbiopia, una condizione che colpisce molte persone al raggiungimento dei quarant’anni di età. Il nuovo medicinale, che ha effetto in circa 15 minuti, ha una durata variabile che oscilla tra le 6 e le 10 ore. Le gocce sfruttano la capacità intrinseca dell'occhio di ridurre la dimensione della pupilla, che rappresenterebbe anche un'indicatore di intelligenza. "La riduzione delle dimensioni della pupilla espande la profondità di campo, consentendo di mettere a fuoco a diverse distanze in modo naturale", ha dichiarato alla CBS George Waring, il principale responsabile della sperimentazione clinica di Vuity. A tal proposito, lo studio ha testato 750 partecipanti che hanno riferito di essere soddisfatti dei risultati. "È sicuramente un cambiamento di vita", ha affermato Toni Wright, uno dei soggetti partecipanti.

Il costo per una fornitura di collirio, che copra trenta giorni, è pari a circa ottanta dollari. Inoltre, un portavoce di Vuity ha tenuto a precisare che il prodotto è specificatamente indicato per casi di lieve e media entità, e che il suo effetto è superiore per persone comprese tra i 40 e i 55 anni di età. Tuttavia, la sperimentazione che è durata tre mesi, ha evidenziato alcuni effetti collaterali come mal di testa e arrossamento degli occhi. A questo proposito, lo stesso Waring ha precisato: “È qualcosa che prevediamo sarà ben tollerato a lungo termine, ma sarà valutato e studiato a livello formale”. In previsione dei problemi alla vista che raddoppieranno entro il 2050, questo nuovo collirio potrebbe trovare una grande diffusione sul mercato globale.