La FDA avverte: 'Non ingerite gel igienizzante'. E no, non è uno scherzo

Recentemente negli Stati Uniti quindici persone sono state avvelenate da un disinfettante per mani contaminato, quattro sono morte, mentre altre undici hanno ricevuto cure ospedaliere venendo ricoverate.

La CDC, l'ente che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie, sostiene la probabilità secondo cui il disinfettante utilizzato da queste persone sia stato mischiato con il metanolo, chiamato anche alcol metilico, che è velenoso per l'uomo.

In che modo il metanolo è tossico per l'uomo? Il metanolo, ingerito, causa la depressione del sistema nervoso centrale, mentre gli altri componenti dell'alcol portano a danni irreversibili ai nervi ottici, quindi alla cecità. Non soltanto, secondo la Food and Drug Administration, o FDA, se l'igienizzante è a base di etanolo, la sostanza può portare a disastrosi effetti indesiderati solo assumendone piccolissime quantità.

La FDA chiede ai consumatori di prestare attenzione agli ingredienti prima di acquistare il prodotto in quanto il metanolo non deve assolutamente essere utilizzato nei disinfettanti. Ingerire del gel disinfettate può non essere un gesto volontario, è chiaro. Ad esempio ne può rimane un po' sulle mani - perché non si sono strofinate per bene - e, involontariamente, si mangia qualcosa. Per questo, gli enti appositi chiedono di fare attenzione e, in caso di comparsa dei sintomi, correre subito in qualche ospedale vicino.

Vale la pena ricordare, comunque, che stiamo parlando di casi accaduti in America, poiché la FDA e il CDC sono enti esclusivamente degli USA. I prodotti e gli standard di sicurezza, quindi, potrebbero essere differenti da quelli europei.