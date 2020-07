FDA ritira dal mercato diversi gel disinfettanti con un ingrediente tossico: ecco la lista

La Food and Drug Administration (FDA) ha identificato 77 disinfettanti per le mani che contengono livelli pericolosi di metanolo, una sostanza che può essere trovata in lacche, vernici, solventi e detergenti.

La presenza di questa sostanza si crea direttamente durante la produzione del disinfettante, e i produttori del prodotto potrebbero non rimuovere correttamente il metanolo che si presenta naturalmente durante la distillazione dell'alcool o iniziando il processo di creazione con un solvente contenete alti livelli di metanolo.

Per essere sicuri che il vostro prodotto di fiducia non contenga metanolo, la Food and Drug Administration ha pubblicato una lista - in continuo aggiornamento - dei prodotti a rischio. Anche se applicato solo sulla pelle il metanolo può essere assorbito e causare gravi malattie e danni ai nervi, secondo il dott. William Banner, direttore medico dell'Oklahoma Center for Poison and Drug Information.

L'avvelenamento di metanolo causa dolore addominale, vomito, nausea, cefalea, vertigini e confusione mentale. Questo può venire in seguito all'ingestione, inalazione o assorbimento del metanolo. Un modo per contrastare l'avvelenamento è attraverso la dialisi renale, con un farmaco chiamato fomepizolo che inibisce l'alcol deidrogenasi interrompendo la produzione di acido formico nel fegato. Per vedere la lista non dovete far altro che raggiungere il sito web ufficiale della FDA, in cui verranno pubblicati i nomi dei prodotti con all'interno livelli pericolosi di metanolo.

Ovviamente vale la pena di ricordare che la FDA opera solo su territorio americano. I prodotti e gli standard di sicurezza, quindi, potrebbero essere differenti da quelli europei.