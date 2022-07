Questa nuova feature di WhatsApp piacerà ai più curiosi: ecco di cosa si tratta

Se molti utenti non vedono l'ora di poter attivare la nuova funzionalità di WhatsApp per non apparire online, i più curiosi saranno invece attratti da una particolare feature che potrebbe presto fare capolino nella nostra piattaforma verde.

A mostrarcela in anteprima è stato il solito, puntualissimo WABetaInfo, il quale, in un recente aggiornamento, ha svelato la funzionalità in arrivo per i gruppi.

Da una parte troviamo la possibilità di lasciare un gruppo senza avvisare tutti i membri, ma dall'altra anche una pagina che consentirà di scoprire tutti gli utenti che facevano parte e che hanno lasciato il gruppo negli ultimi 60 giorni.

Come spiegato da WABetaInfo, "Ci sarà una nuova opzione, visibile nella parte inferiore dell'elenco dei partecipanti al gruppo, che consentirà alle persone di vedere chi ha partecipato al gruppo in passato. Grazie a questa nuova opzione, sarà più facile tenere traccia di chi ha lasciato un gruppo WhatsApp. Sfortunatamente, sembra che questo elenco sarà visibile a tutti i membri del gruppo e non solo agli amministratori, ma tenete presente che, poiché questa funzionalità è in fase di sviluppo, il modo in cui funziona potrebbe cambiare prima del rilascio".

Nel frattempo, ricordiamo che da poco l'app ha conquistato finalmente una pietra miliare a lungo attesa dagli utenti: infatti, finalmente è possibile migrare le chat WhatsApp da Android a iOS e viceversa in maniera completamente nativa.