Febbre da 5800X3D: CPU Intel Alder Lake e AMD Ryzen 5000 in calo su Amazon

Mentre sul web gli ultimi benckmark di Intel Raptor Lake hanno messo in discussione il primato appena riconquistato dal Ryzen 7 5800X3D con tecnologia 3D V-Cache, su Amazon alcune delle CPU più allettanti di questa generazione finiscono in offerta.

Un calo quasi generalizzato, più o meno importante a seconda del modello, sia sulle CPU AMD che sulle controparti Intel.

In particolare, per il team red l'offerta più allettante riguarda il Ryzen 5 5600X, venduto e spedito da Amazon a 229,07 euro invece di 305, per uno sconto superiore ai 75 euro. Un'ottima occasione per accaparrarsi questo processore di fascia media brillante nel gaming e adeguato per effettuare un upgrade a basso costo su una piattaforma già assemblata.

Anche la fascia alta AMD riceve la sua offerta, con il Ryzen 9 5900X attualmente offerto a 441,17 euro invece di 559,98 euro, in ribasso di oltre 100 euro sul prezzo di partenza. In questo caso ci troviamo ai vertici della categoria per utilizzi ludici e non, dal momento che a bordo troviamo 12 Core e 24 Thread.

Per chi è alla ricerca di una soluzione economica con grafica integrata, un'idea potrebbe essere il Ryzen 5 5600G, proposto a 215,88 euro anziché 258,30, per un calo del 16%.

Infine, guardando in casa Intel, a finire sotto ai riflettori è il best-buy per eccellenza di dodicesima generazione, l'Intel Core i5-12600K. Spedito da Amazon ma da venditori terzi, il campioncino della fascia media è acquistabile a 307,07 euro invece di 346,91.